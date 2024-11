Início do pagamento do Bolsa Família em outubro: tudo que você precisa saber Inscritos no benefício com NIS final 1 ou que vivem em regiões sob situação de calamidade, ou emergência, serão os primeiros a receber... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h29 ) twitter

O pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de outubro, começa nesta sexta-feira (18) para 20,7 milhões de beneficiários. Os primeiros a receber são aqueles com NIS final 1, conforme o calendário que vai até o último dia do mês.

