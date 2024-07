Inovação Sustentável: A Revolução das Telhas de Fibrocimento em Criciúma A telha de fibrocimento foi inventada na Europa e está presente no mercado da construção civil há 130 anos. Por quase um século os... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A telha de fibrocimento foi inventada na Europa e está presente no mercado da construção civil há 130 anos. Por quase um século os fabricantes utilizaram fibras minerais como insumo de reforço, entretanto, a partir da década de 1990 a opinião pública passou a sinalizar um interesse crescente na utilização de insumos mais alinhados com as novas tendências legais e ambientais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Ponte desaba e caminhão vai parar dentro de rio em cidade de SC

• Empresa de Criciúma pioneira em telha de fibrocimento com fibras sintéticas e vegetais

• Os poderes do cravo-da-índia: especiaria traz alívio de dores e é antioxidante