Inovação, tecnologia e empreendedorismo: o que esperar do Crea Summit 2024 Inovação, tecnologia e empreendedorismo: o que esperar do Crea Summit 2024 ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 22/11/2024 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crea Summit 2024

Fundado há 66 anos, o Crea-SC (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina) é o órgão responsável pela fiscalização e aprimoramento do exercício das atividades profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia no Estado de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai acontecer no Crea Summit 2024!

Leia Mais em ND Mais:

MP vê descumprimento em lei de internação involuntária e cobra Prefeitura de Florianópolis

Grupo Cena 11 libera ingressos para novos espetáculos em Florianópolis. Saiba como adquirir!

Em Florianópolis, Delas Summit destaca o protagonismo do empreendedorismo feminino