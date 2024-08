Inovações e Parcerias Marcam o Início do Startup Summit 2024 O Startup Summit 2024 deu a largada nesta quarta (14) em Florianópolis colocando dinheiro na mesa do ecossistema nacional de startups... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 00h06 ) ‌



O Startup Summit 2024 deu a largada nesta quarta (14) em Florianópolis colocando dinheiro na mesa do ecossistema nacional de startups. Uma série de programas e novas iniciativas voltadas a injetar recursos em novos negócios inovadores foram anunciados no primeiro dia do evento, que reúne cerca de 10 mil pessoas na capital catarinense.

