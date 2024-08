Inquérito sem Fim: A Morte de um Adolescente em Ibirama A conclusão do inquérito policial que investiga a morte de um adolescente de 15 anos, baleado pela Polícia Militar de Ibirama, foi... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A conclusão do inquérito policial que investiga a morte de um adolescente de 15 anos, baleado pela Polícia Militar de Ibirama, foi prorrogada, mais uma vez. Rafael Adriano foi morto a tiros no dia 7 de março deste ano, em frente ao IFC (Instituto Federal Catarinense), no bairro Bela Vista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cinco meses após adolescente ser morto pela polícia de Ibirama, inquérito segue sem conclusão

• Chapecoense Futebol Americano estreia no Campeonato Brasileiro

• Binário de ruas importantes de Joinville entra em operação neste fim de semana; veja onde