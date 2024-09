Inscrições abertas para a Escola Agrícola em Joinville Além das disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular, a escola oferece disciplinas da pré-qualificação em agropecuária... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 09h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke abre, nesta quarta-feira (11), as inscrições para o processo seletivo de alunos para o 6º ano do Ensino Fundamental. Além das disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular, a escola de Joinville, no Norte de Santa Catarina, oferece disciplinas da pré-qualificação em agropecuária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Começa nesta quarta-feira o pré-cadastro para participar dos desfiles da Oktoberfest Blumenau

• Flipomerode: tudo o que você precisa saber do festival internacional de literatura de SC

• Escola Agrícola Carlos Heins Funke abre inscrições para processo seletivo em Joinville