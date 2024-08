Inscrições Abertas para Curso de Teoria Musical em Itajaí! Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório de Teoria Musical do Conservatório de Música Popular de Itajaí Carlinhos Niehues... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 04/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório de Teoria Musical do Conservatório de Música Popular de Itajaí Carlinhos Niehues. O formulário para a inscrição está disponível no link e deverá ser preenchido e enviado até o dia 13 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Itajaí abre inscrições para curso preparatório de teoria musical

• De SC para o topo do mundo: conheça a catarinense campeã mundial de kart

• Saiba quanto deve custar tarifa do novo estacionamento rotativo em Joinville