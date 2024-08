Inscrições Abertas para o Prêmio Catarinense de Cinema 2024 A edição deste ano do Prêmio Catarinense de Cinema está com as inscrições abertas para projetos que neste ano contarão com o aporte... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A edição deste ano do Prêmio Catarinense de Cinema está com as inscrições abertas para projetos que neste ano contarão com o aporte de R$ 8.030.000,00 (Oito milhões e 30 mil reais). Esta etapa vai até às 23h59m do dia 12 de setembro e se dará por meio digital na plataforma oficial da premiação (premiodecinema.fepese.org.br).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sob questionamentos, Prêmio de Cinema 2024 recebe inscrições

• Vagas de estágio: multinacional alemã de tecnologia oferece oportunidades em Blumenau

• Vereador reeleito por cinco legislaturas morre aos 67 anos em SC: ‘Fará muita falta’