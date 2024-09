Inscrições abertas para o Prêmio SESI Cultura Catarina com R$ 80 mil em prêmios Inscrições ocorrem até o dia 5 de outubro. Premiação busca valorizar talentos que impulsionam a cultura no estado, em oito categorias... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 18h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h32 ) ‌



Estão abertas, as inscrições para o primeiro Prêmio SESI Cultura Catarina, que reconhece talentos que impulsionam a cultura no estado. As inscrições vão até o dia 5 de outubro.

