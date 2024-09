Inscrições abertas para o vestibular da Acafe 2025 Vestibular da Acafe 2025 será realizado no dia 24 de novembro e conta com cinco leituras obrigatórias; prova tem questões objetivas... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 01h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h30 ) ‌



As inscrições para o Vestibular da Acafe 2025 estão abertas até o dia 30 de setembro. Os candidatos realizarão a prova no dia 24 de novembro, que permite o ingresso no curso de Medicina em diversas instituições de ensino superior em Santa Catarina.

