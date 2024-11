Inscrições para Vestibular de Verão da Udesc terminam nesta segunda Inscrições para Vestibular de Verão da Udesc terminam nesta segunda ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 21h29 ) twitter

Campus Udesc

O prazo para se inscrever no Vestibular de Verão da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) termina nesta segunda-feira (4). São mais de 1,7 mil vagas disponíveis com previsão de ingresso para o primeiro semestre de 2025.

