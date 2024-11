Interatividade no jornalismo: um novo livro revela a revolução do WhatsApp Lançamento do livro "Telejornalismo Regional e a Participação do Público" aconteceu no Instituto Internacional Juarez Machado ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 20/10/2024 - 18h48 ) twitter

Foi lançado neste sábado (19) o livro “Telejornalismo Regional e a Participação do Público”, da jornalista Tatiana de Souza Sabatke, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Ex-produtora do Grupo ND, a autora conta como a interação via WhatsApp transformou o modo de se fazer jornalismo no país, com pioneirismo da NDTV Record Joinville.

