Interdição do Viaduto do Norte de SC: O que você precisa saber! O Viaduto do Guamiranga, que fica entre no km 52+350 da BR-280, em Guaramirim, ficará interditado nesta semana. O bloqueio iniciou... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 20h17 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Viaduto do Guamiranga, que fica entre no km 52+350 da BR-280, em Guaramirim, ficará interditado nesta semana. O bloqueio iniciou nesta segunda-feira (5) e segue até a próxima sexta-feira (9). Durante todos os dias, a proibição do tráfego no local ocorre das 7h às 18h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Viaduto do Norte de SC fica interditado para obras nos próximos dias; veja datas e horários

• Mundo Livre S/A celebra 30 anos de Manguebeat com shows em Floripa e Blumenau

• Adílio fez 6 jogos pelo Avaí e marcou gol em clássico: ‘Joga pra mim’