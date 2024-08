Interdição na BR-101: Caminhão em Chamas Bloqueia Faixa Sul Por conta do acidente envolvendo um caminhão carregado de gasolina, na manhã de segunda-feira (12), a faixa sul do km 282, na BR-101... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h46 ) ‌



Por conta do acidente envolvendo um caminhão carregado de gasolina, na manhã de segunda-feira (12), a faixa sul do km 282, na BR-101, em Imbituba, permanece bloqueada. As informações são da CCR ViaCosteira, concessionária responsável pelo trecho.

