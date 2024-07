Interdição na BR-280: Prepare-se para o bloqueio! A BR-280 será totalmente bloqueada no km 17, próximo ao canal do Linguado, entre São Francisco do Sul e Araquari, no Norte catarinense... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 09h04 (Atualizado em 25/07/2024 - 09h04 ) ‌



A BR-280 será totalmente bloqueada no km 17, próximo ao canal do Linguado, entre São Francisco do Sul e Araquari, no Norte catarinense. A interdição ocorrerá a partir das 23h desta quinta-feira (25) até às 3h da madrugada de sexta (26).

