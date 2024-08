Interdição no Túnel do Morro do Boi: Saiba Mais sobre a Manutenção Na noite desta terça-feira (27) o Túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, terá a faixa direita... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 20h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite desta terça-feira (27) o Túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, terá a faixa direita e o acostamento bloqueados para obras de manutenção e conservação do pavimento dentro do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vão sumir? Como produção de morangos em SC pode ser afetada por temperaturas elevadas

• Túnel do Morro do Boi terá trecho bloqueado para manutenção de pavimento; veja quando

• Luciano Hang e Havan vencem processo inédito contra Meta em caso de golpe on-line