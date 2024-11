Interdição total na BR-376 para remoção de destroços de acidente trágico Acidente trágico na BR-376 matou nove pessoas que estavam em uma van e seguiam para Pelotas (RS) ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BR-376, que liga os estados do Paraná e Santa Catarina, será totalmente bloqueada no sentido Sul nesta terça-feira (22). A interdição ocorre para a remoção dos destroços de acidente com atletas de remo que ocorreu na noite de domingo (20).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• BR-376 será totalmente interditada para remoção de destroços de acidente com atletas de remo

• Pai é suspeito de derrubar filha diversas vezes enquanto embriagado em Itajaí

• Ingressos para o Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho em Joinville começam a ser vendidos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.