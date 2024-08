Interdições na BR-101: saiba onde e quando Na noite desta quarta-feira (28), a BR-101 terá bloqueios na Grande Florianópolis para a realização de obras de fresagem e recuperação... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 21h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 21h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite desta quarta-feira (28), a BR-101 terá bloqueios na Grande Florianópolis para a realização de obras de fresagem e recuperação de pavimento asfáltico na Grande Florianópolis. As manutenções acontecem no km 202 e entre os quilômetros 210 e 216, com bloqueios de faixas durante a noite e madrugada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Número de filiados a partidos cai em Joinville: ‘desinteresse político’

• BR-101 terá bloqueios nesta quarta-feira na Grande Florianópolis; veja onde

• Ponte Colombo Salles terá bloqueio parcial diário por 6 horas em Florianópolis; veja até quando