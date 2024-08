Interrupção no Ferry Boat: Entenda o Motivo da Travessia em Navegantes A travessia do ferry boat no Centro de Navegantes será interrompida entre as 20h do próximo sábado (17), até às 8h do próximo domingo... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A travessia do ferry boat no Centro de Navegantes será interrompida entre as 20h do próximo sábado (17), até às 8h do próximo domingo (18) por conta das obras da Praça Nossa Senhora dos Navegantes, que estão na etapa final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ferry boat em Navegantes terá travessia interrompida entre dois dias; veja o motivo

• Acidente na Via Expressa congestiona BR-101 e dificulta acesso a ponte de Florianópolis

• ‘Desesperador’, mulher morre atropelada pelo próprio carro em SC e filha presencia