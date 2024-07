Interrupção no Trânsito da BR-101: Içamento de Vigas em Imbituba Um bloqueio no fluxo de veículos na BR-101, em Santa Catarina, está previsto para esta quarta-feira (24), a partir das 21h. O motivo... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 20h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h14 ) ‌



Um bloqueio no fluxo de veículos na BR-101, em Santa Catarina, está previsto para esta quarta-feira (24), a partir das 21h. O motivo é uma operação de içamento de vigas de uma nova passarela, localizada no km 288, em Imbituba, Sul do Estado.

