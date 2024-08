Inverno Gelado: 25 Cidades de SC Encantadas pelo Frio As temperaturas negativas na madrugada desta terça-feira (27) cobriram as paisagens catarinenses de gelo. 25 cidades amanheceram... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As temperaturas negativas na madrugada desta terça-feira (27) cobriram as paisagens catarinenses de gelo. 25 cidades amanheceram abaixo de zero no estado e foram palco de um “espetáculo” de inverno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Onda de frio cria paisagens congelantes com temperaturas negativas em 25 cidades de SC

• Produtora de Itajaí lança documentário “Inteligência em Disputa: O Futuro das Habilidades”

• Podcast Voto+ avalia entrevistas dos candidatos a prefeito