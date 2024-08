Investigação Avançada: Caixas-pretas do Acidente Aéreo em SP As duas caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde da sexta-feira (9) e resultou na morte de... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h56 ) ‌



As duas caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde da sexta-feira (9) e resultou na morte de 62 pessoas, foram encontradas e levadas ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em Brasília, na manhã deste sábado (10).

