Investigação em Andamento: Homem Encontrado em Estado Crítico em SC Um homem de 40 anos foi encontrado caído no chão com diversas perfurações e cortes na coxa esquerda, na orelha e nas costas. Ele... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h04 )



Um homem de 40 anos foi encontrado caído no chão com diversas perfurações e cortes na coxa esquerda, na orelha e nas costas. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na última segunda-feira (29), em Descanso, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

