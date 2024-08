Investigação em Andamento: Hospital de Biguaçu Chama a Polícia Após Morte Suspeita O Hospital de Biguaçu acionou a Polícia Militar, no último domingo (4), após suspeitar que um paciente que deu entrada na unidade... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 04h55 (Atualizado em 06/08/2024 - 04h55 ) ‌



O Hospital de Biguaçu acionou a Polícia Militar, no último domingo (4), após suspeitar que um paciente que deu entrada na unidade havia sido vítima de homicídio. Segundo informações apuradas pelo Cidade Alerta, da NDTV, o homem de 47 anos teria chegado ao hospital com suspeita de morte natural, no entanto, os ferimentos que apresentava chamaram a atenção da equipe médica.

