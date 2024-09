Investigação em curso após afogamento em parque aquático de SC Investigação está colhendo informações junto ao parque e aos familiares; caso haja indícios de crime, um inquérito será instaurado ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 21h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 21h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil está investigando a morte do homem de 66 anos que se afogou enquanto surfava em uma piscina de ondas artificiais, em um parque aquático de Garopaba, no litoral Sul de Santa Catarina, na última quarta-feira (4). Daniel Loriggio foi encontrado desacordado na água depois de se afastar da prancha. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local, mas não resistiu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia investiga morte de homem que morreu afogado em parque aquático de Santa Catarina

• Caso Adrian: pedido de ‘nude’ pelo celular revela desaparecimento de jovem no PR

• Justiça obriga regularização ambiental de cemitério em Bombinhas