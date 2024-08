Investigação em Jaraguá do Sul: Cachorro é Assassinato por R$ 100 A morte de um cachorro deve ser investigada em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Isso porque a mãe da tutora do cão é apontada... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 19h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h51 ) ‌



A morte de um cachorro deve ser investigada em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Isso porque a mãe da tutora do cão é apontada como a mandante da morte do animal e teria pagado R$ 100 a um homem para fazer o “serviço”.

