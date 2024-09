Investigação sobre venda de combustíveis em São Paulo A grande refinaria do Sul do País controlada por filiadas do Instituto Combustível Legal (ICL) vendeu milhões de […] ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h02 ) ‌



A grande refinaria do Sul do País controlada por filiadas do Instituto Combustível Legal (ICL) vendeu milhões de litros nos últimos meses para uma pequena petroquímica localizada em Rafard, pequena cidade do interior de São Paulo de 9 mil habitantes. O compliance das filiadas que controlam essa refinaria não teve preocupação com essa venda, mas a Agência Nacional de Petróleo sim. E como o caso está em investigação sigilosa, a Coluna não vai divulgar o nome da empresa. A ANP já identificou que essa petroquímica teria supostamente revendido esses produtos para empresas de Goiás e Mato Grosso. Mas, na realidade, esses supostos clientes da petroquímica já teriam encerrado suas operações muito antes das vendas. Confira mais detalhes hoje no site da Coluna.Cadê o camburão?

