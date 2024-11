Investimento de R$ 500 milhões transforma Porto de SC em líder sul-americano O Porto Itapoá deu início à sua nova fase de expansão, com previsão de investimentos que totalizam R$ 500 milhões nos próximos 12 meses... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Porto Itapoá deu início à Fase IV de sua expansão, com previsão de investimentos que totalizam R$ 500 milhões nos próximos 12 meses. O objetivo é transformar o terminal no maior e mais eficiente da América do Sul até 2033. Atualmente, o porto já figura entre os quatro maiores do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Porto de SC recebe investimento de R$ 500 mi e mira liderança na América do Sul em até 10 anos

• Paul McCartney em Florianópolis: veja mudanças no trânsito na região Sul da capital catarinense

• Ex-prefeito de São Carlos é preso após meses foragido



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.