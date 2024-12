Irmãos campeões: jovens de Florianópolis brilham no jiu-jitsu com medalhas internacionais Gaya e Zion, irmãos naturais de Florianópolis brilharam em Portugal; jovens colecionam medalhas no Jiu-jitsu e vem conquistando diversos... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h28 ) twitter

Há quem diga que uma relação ente irmãos geralmente tem um que se destaca mais, com o outro ficando ofuscado. Não é o caso dos irmãos Gaya de Bem Fonseca e Zion Goeth Queiroz, que brilham cada vez mais no tatame praticando o Jiu-Jitsu. Ela, faixa cinza com preto aos 9 anos, ele, faixa amarela com preto e com 13 anos. Os irmãos tem sido orgulho constante para seus pais e motivo de inspiração para outras crianças, demonstrando que o esporte é algo benéfico não só com resultados, mas também pelo aprendizado fora das disputas.

