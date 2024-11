Irregularidades graves em comunidade terapêutica de Criciúma são apontadas pelo MPSC Irregularidades graves em comunidade terapêutica de Criciúma são apontadas pelo MPSC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comunidade Terapêutica Criciúma

O Ministério Público de Santa Catarina constatou diversas irregularidades em uma comunidade terapêutica localizada em Criciúma, no Sul do Estado. Entre as infrações observadas, havia superlotação, relatos de acolhimentos forçados e cartões bancários de pessoas que não estão mais na comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as irregularidades encontradas.

Leia Mais em ND Mais:

SC adota novo método para avaliação de estudantes da rede estadual; entenda o que muda

Alargamento em Navegantes avança com licença do IMA

Chapecó sedia a Feira Desbravalley e destaca o conhecimento como motor de inovação