Itajaí em alerta: prédios interditados por risco de desabamento
12/09/2024



Três blocos de um condomínio em Itajaí foram interditados no último dia 26 pela Defesa Civil. Os prédios com risco de desabamento abrigam 48 famílias, que foram orientadas a sair do local já que um laudo atesta o comprometimento estrutural dos edifícios entregues há pouco mais de 10 anos.

