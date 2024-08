Itajaí: O Novo Paraíso Luxuoso à Beira-Mar Ao lado- literalmente- de Balneário Camboriú, que lidera o ranking do metro quadrado mais caro do Brasil há mais de dois anos, está... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h56 ) ‌



Ao lado- literalmente- de Balneário Camboriú, que lidera o ranking do metro quadrado mais caro do Brasil há mais de dois anos, está a Praia Brava, em Itajaí, valorizada pela exclusividade, natureza exuberante e ondas que estão entre as melhores do mundo, conforme relatam surfistas profissionais.

