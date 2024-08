Itajaí se Mobiliza: Mutirão de Empregos com Mais de 200 Vagas! Com mais de 200 oportunidades no setor mercadista, Itajaí terá, nesta terça-feira (27), um mutirão de empregos. A iniciativa é do... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h01 ) ‌



Com mais de 200 oportunidades no setor mercadista, Itajaí terá, nesta terça-feira (27), um mutirão de empregos. A iniciativa é do Balcão de Empregos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, e ocorre das 13h30 às 17h30, na sede do serviço, na rua Manoel Vieira Garção, nº 120, no Centro.

