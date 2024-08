Itajaí se prepara para a maior festa do pescado do Brasil Mais tradicional festa itajaiense, a Marejada de 2024 vai contar com 10 restaurantes ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 13h31 ) ‌



O Município de Itajaí, por meio da secretaria de Turismo e Eventos, lançou oficialmente nesta quinta-feira (29), a 35ª Marejada. A maior festa do pescado do Brasil será entre os dias 3 e 20 de outubro no Centreventos de Itajaí, com entrada gratuita.

