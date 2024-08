Itajaí se prepara para as eleições com nova remessa de urnas eletrônicas Chegaram nesta terça-feira (6) as 527 urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito eleitoral de 6 de outubro em Itajaí. A entrega... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 02h45 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h45 ) ‌



Chegaram nesta terça-feira (6) as 527 urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito eleitoral de 6 de outubro em Itajaí. A entrega dos aparelhos à Justiça Eleitoral ocorreu no Ginásio Gabriel Colares, onde serão armazenados para serem distribuídos às zonas eleitorais no dia da eleição.

