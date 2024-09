Itajaí se prepara para uma noite de música instrumental imperdível Do choro ao jazz, passando pela música nativista, uruguaia e até argentina, Festival de Música de Itajaí promete noite memorável ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 09h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir das 18h30 desta terça-feira (03), o 26º Festival de Música de Itajaí dá início aos shows instrumentais. Sobem ao palco o baterista Willian Goe, a Orquestra de Blumenau, e o músico gaúcho Renato Borghetti. As apresentações ocorrem no Palco Beth Carvalho, no pátio da Casa da Cultura Dide Brandão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ND Mais promove nesta terça-feira debate com candidatos a prefeito de Criciúma

• Festival de Música de Itajaí destaca shows instrumentais na noite de hoje; saiba a programação

• IFC Blumenau oferta mais de 170 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio