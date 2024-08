Itajaí: Um Exemplo de Excelência Educacional para Todas as Idades O ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado em 2022, revelou que Itajaí tem as melhores escolas da... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h01 ) ‌



Com ensino de qualidade do Ensino Básico ao Superior, Itajaí oferece oportunidades de aprendizado para todas as idades e atrai investimentos no setor – Foto: Fábio Luiz de Siq

O ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado em 2022, revelou que Itajaí tem as melhores escolas da região da Foz do Rio Itajaí. De acordo com o Censo Escolar, as escolas itajaienses alcançaram a meta nacional (nota 6), se destacando como um ensino de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.

