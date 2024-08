Itajaí: um paraíso para investidores imobiliários O corretor imobiliário Leo Rostro explica que a combinação de localização estratégica, qualidade de vida e crescimento populacional... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h01 ) ‌



Itajaí, com sua localização estratégica e investimentos em infraestrutura, se destaca como um dos destinos mais promissores para investidores do mercado imobiliário no litoral

Ao pensar em Itajaí, é possível imaginar praias paradisíacas com águas de tonalidade verde mar, natureza preservada com grande diversidade de flora e diversas oportunidades de lazer para toda a família. Mas a cidade do litoral norte de Santa Catarina oferece outros benefícios para além da sua beleza natural, fator que encanta turistas de todo o Brasil. Hoje, Itajaí é reconhecida como um dos destinos mais atraentes do mercado imobiliário, atraindo diversos investidores que visam um alto retorno financeiro.

