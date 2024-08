Itapema se prepara para um Hard Rock Cafe inédito no mundo! Com mais de 18 mil metros quadrados, o Píer Oporto, atração turística em construção em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, será... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 19h16 ) ‌



Com mais de 18 mil metros quadrados, o Píer Oporto, atração turística em construção em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, será o palco do mais novo Hard Rock Cafe no Brasil.

