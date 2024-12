Itapema terá banho de mar com acessibilidade durante a temporada de verão Banho de mar com acessibilidade ocorre a partir deste sábado (7) e permanece semanalmente até março de 2025 ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em Itapema, no Litoral Norte catarinense, terão a oportunidade de tomar um banho de mar com acessibilidade a partir deste sábado (7) até o dia 04 de março de 2025 aos sábados, domingos e feriados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Agenda cultural no Sul de SC: veja os eventos do fim de semana na região

Chapecó abre intenção de vagas para alunos novos na rede municipal

Tênis feito de banana? Conheça o produto sustentável e único em SC