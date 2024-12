Jaraguá do Sul faz mutirão para rastreamento de câncer de pele neste sábado Na ação, as pessoas que apresentam algum tipo de lesão suspeita na pele poderão ser avaliadas ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h29 ) twitter

Moradores de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, podem participar de um mutirão para o rastreamento de câncer de pele no próximo sábado (7), na Policlínica Dr. João Biron (Centro Vida).

