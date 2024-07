JEC anuncia Ney Franco como novo técnico para a temporada

ND Mais |Do R7

O JEC (Joinville Esporte Clube) anunciou nesta quinta-feira (4) o nome do novo treinador, um mês após Felipe Ximenes ser apresentado como CEO do time. O Tricolor fechou com o técnico Ney Franco, que comandará o time nas disputas da Copa Santa Catarina deste ano, do Campeonato Catarinense e Série D do ano que vem.

