JEC anuncia novo reforço para a temporada 2025 Com estreia na Copa Santa Catarina marcada para o dia 8 de setembro, JEC anunciou contratação de meia que passou pelo futebol português... 30/08/2024 - 19h21



Às vésperas do início da Copa Santa Catarina, os reforços continuam chegando no CT do Morro do Meio. Na manhã desta sexta-feira (30), o JEC confirmou a contratação do meia Gabriel Chagas.

