JEC confirma retorno de zagueiro campeão da Série B e contrata lateral campeão da Copa SC Em pré-temporada e preparação para o Campeonato Catarinense, JEC anuncia duas novas contratações ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h49 )

As contratações continuam chegando em Joinville. Com um calendário completo após três anos sem divisão nacional, o JEC está em pré-temporada se preparando para o Campeonato Catarinense, que neste ano, inclusive, dará apenas duas vagas para a Série D.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do JEC!

