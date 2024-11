JEC confirma sétimo reforço para a temporada 2025 JEC confirma sétimo reforço para a temporada 2025 ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Macario

A pré-temporada já começou para o JEC, mas os reforços continuam chegando ao time do Norte de Santa Catarina. O Tricolor confirmou na manhã desta quinta-feira (21) a chegada do sétimo jogador após a chegada do técnico Hemerson Maria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Pomerode tem parque temático entre os melhores do Brasil pela 3ª vez; conheça

FOTOS: Ventania causa queda de árvores em Itajaí e Itapema

Criança de 11 meses sofre queimaduras após água quente cair de fogão em SC