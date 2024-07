JEC Define Novo Calendário Eleitoral para 2024 A eleição para a diretoria executiva do JEC já tem data definida. Após aprovação da mudança que previa antecipação do calendário eleitoral... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h24 ) ‌



A eleição para a diretoria executiva do JEC já tem data definida. Após aprovação da mudança que previa antecipação do calendário eleitoral e ampliação do mandato a partir deste ano, o Conselho Deliberativo do clube definiu todo o calendário eleitoral de 2024.

