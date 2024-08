JEC Futsal Brilha e Alcança Décima Vitória em Grande Estilo Sete gols no maior clássico do futsal brasileiro e vitória do JEC Futsal na reestreia do ídolo Dieguinho. Com o Centreventos Cau... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 20h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sete gols no maior clássico do futsal brasileiro e vitória do JEC Futsal na reestreia do ídolo Dieguinho. Com o Centreventos Cau Hansen completamente lotado, o Tricolor venceu o Jaraguá por 4 a 3 na tarde deste domingo (25).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• JEC Futsal supera o Jaraguá e chega à décima vitória consecutiva na Liga Nacional

• Após fazer exoneração em massa, Jonecir Soares é eleito prefeito de Itapoá em votação indireta

• Marco Aurélio Cunha garante João Burse no Figueirense e fala após eliminação na Série C