JEC Futsal Brilha e Conquista Vaga na Supercopa! O tetracampeonato da Taça Brasil deu ao JEC Futsal mais um título no ano e, com esse conquistado em Sorriso, no Mato Grosso, é o terceiro... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 18h21



O tetracampeonato da Taça Brasil deu ao JEC Futsal mais um título no ano e, com esse conquistado em Sorriso, no Mato Grosso, é o terceiro de 2024, mas deu também a vaga para a Supercopa de 2025. Com a vaga vem a chance de brigar pela presença na Libertadores e pelo título da América, que o clube persegue há anos.

