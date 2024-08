JEC Futsal em Busca do Tetracampeonato Contra o Corinthians Chegou a hora de o JEC Futsal buscar o tetracampeonato da Taça Brasil. O Tricolor estreia neste domingo (11), às 17h no horário de... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chegou a hora de o JEC Futsal buscar o tetracampeonato da Taça Brasil. O Tricolor estreia neste domingo (11), às 17h no horário de Brasília, 16h no horário local de Sorriso, no Mato Grosso. E o adversário é novamente o Corinthians.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem morre ao ser atropelado por motorista bêbado na frente da casa da filha em SC

• Sem o capitão Xuxa, JEC Futsal enfrenta o Corinthians na estreia da Taça Brasil

• ‘Corpos estão como se estivessem sentados’: diz bombeiro sobre queda de avião em Vinhedo