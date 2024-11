JEC Futsal empata com o Umuarama e decide em casa vaga às semifinais da Liga Nacional JEC Futsal empata com o Umuarama e decide em casa vaga às semifinais da Liga Nacional ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 03/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

JEC Futsal

A invencibilidade do JEC Futsal aumentou para 28 jogos, mas a vitória não veio para Joinville. Jogando no Paraná, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Umuarama na tarde deste domingo (3) no primeiro jogo das quartas de final da Liga Nacional. Com o resultado, o time catarinense decide em casa a vaga na semifinal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Ceará x Avaí: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo pela Série B

Venezuela acusa Brasil de interferência nas eleições e ‘agressão’ a Maduro

Tragédia no Oeste: homem morre esmagado por silo de grãos em Abelardo Luz